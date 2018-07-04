МВД подготовило закон о получении российского гражданства соотечественниками из-за рубежа

15:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

МВД подготовило закон о получении гражданства РФ соотечественниками из-за рубежа. Документ предусматривает упрощённую систему для людей, прибывших по программе переселения. В настоящее время законопроект находится в правительстве.Кроме того, МВД подготовило ещё один проект закона, который также упрощает получение гражданства лицами без документов. Речь идёт о тех, кто приехал в Россию после июля 2002 года и нарушил установленный срок нахождения в стране.«Уже долгие годы люди расплачиваются за совершение административного правонарушения», — сообщила замглавы управления МВД по вопросам миграции