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МВД подготовило закон о получении российского гражданства соотечественниками из-за рубежа

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15:12 04.07.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

МВД подготовило закон о получении гражданства РФ соотечественниками из-за рубежа. Документ предусматривает упрощённую систему для людей, прибывших по программе переселения. В настоящее время законопроект находится в правительстве.

Кроме того, МВД подготовило ещё один проект закона, который также упрощает получение гражданства лицами без документов. Речь идёт о тех, кто приехал в Россию после июля 2002 года и нарушил установленный срок нахождения в стране.

«Уже долгие годы люди расплачиваются за совершение административного правонарушения», — сообщила замглавы управления МВД по вопросам миграции Валентина КазаковаГоворит Москва 

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