МВД подготовило закон о получении российского гражданства соотечественниками из-за рубежа
15:12 04.07.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
МВД подготовило закон о получении гражданства РФ соотечественниками из-за рубежа. Документ предусматривает упрощённую систему для людей, прибывших по программе переселения. В настоящее время законопроект находится в правительстве.
Кроме того, МВД подготовило ещё один проект закона, который также упрощает получение гражданства лицами без документов. Речь идёт о тех, кто приехал в Россию после июля 2002 года и нарушил установленный срок нахождения в стране.
«Уже долгие годы люди расплачиваются за совершение административного правонарушения», — сообщила замглавы управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова. Говорит Москва
Новости
- 16:12 04.07.2018
- Более половины россиян считают, что стране следует присоединиться к G7
- 16:00 04.07.2018
- Более 78% украинцев не доверяют Порошенко
- 15:32 04.07.2018
- КС РФ обязал полицию реагировать на правонарушения, предусмотренные законами регионов
- 15:00 04.07.2018
- План приема в вузы увеличен на 9 тысяч мест - Медведев
- 14:32 04.07.2018
- Российско-китайские отношения являются незаменимыми - Си Цзиньпин
- 14:22 04.07.2018
- Глава МГИК Горбунов: От борьбы за пост мэра Москвы сами отказались 26 кандидатов из 33
- 14:12 04.07.2018
- Госдума не поддержала запрет продажи алкоголя гражданам, не достигшим 21-летнего возраста
- 14:00 04.07.2018
- Анкара пообещала поставить Киеву беспилотники - СНБО Украины
- 13:32 04.07.2018
- Английского болельщика задержали в Москве за надпись на памятнике
- 13:20 04.07.2018
- Siri перебила главу Минобороны Великобритании во время выступления в парламенте
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать