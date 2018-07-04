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Путин подписал поправки в бюджет на 2018 год

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17:00 04.07.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Владимир Путин подписал поправки в бюджет на 2018 год. Ранее эти изменения одобрили Госдума и Совфед.

Согласно документу, прогнозируемые доходы бюджета в текущем году увеличатся до 17 трлн 73 млрд рублей, а расходы — до 16 трлн 591 млрд.

Дефицит федерального бюджета сменится профицитом, который составит 481 млрд 700 млн рублей или полпроцента ВВП.

В рамках перераспределения средств по 5 млрд рублей будет направлено на докапитализацию «Россельхозбанка» и «Промсвязьбанка». Почти 36,5 млрд планируется выделить на субсидии российским автомобилестроителям, ещё почти 3 млрд предлагается направить дополнительно на закупку вакцин для профилактических прививок.

Кроме того, дополнительно почти 15 млрд рублей будет выделено на выплату военных пенсий, почти 2 млрд — на завершение строительства объектов первой очереди космодрома Восточный.   Говорит Москва

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