Путин подписал поправки в бюджет на 2018 год
17:00 04.07.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Владимир Путин подписал поправки в бюджет на 2018 год. Ранее эти изменения одобрили Госдума и Совфед.
Согласно документу, прогнозируемые доходы бюджета в текущем году увеличатся до 17 трлн 73 млрд рублей, а расходы — до 16 трлн 591 млрд.
Дефицит федерального бюджета сменится профицитом, который составит 481 млрд 700 млн рублей или полпроцента ВВП.
В рамках перераспределения средств по 5 млрд рублей будет направлено на докапитализацию «Россельхозбанка» и «Промсвязьбанка». Почти 36,5 млрд планируется выделить на субсидии российским автомобилестроителям, ещё почти 3 млрд предлагается направить дополнительно на закупку вакцин для профилактических прививок.
Кроме того, дополнительно почти 15 млрд рублей будет выделено на выплату военных пенсий, почти 2 млрд — на завершение строительства объектов первой очереди космодрома Восточный. Говорит Москва
Новости
- 17:40 04.07.2018
- Два человека погибли при столкновении поезда и грузовика в Ростовской области
- 17:12 04.07.2018
- В России проведут комплексный мониторинг качества бензина
- 16:32 04.07.2018
- Экономические санкции ЕС против России будут продлены на полгода 6 июля - источник
- 16:12 04.07.2018
- Более половины россиян считают, что стране следует присоединиться к G7
- 16:00 04.07.2018
- Опрос: Более 78% украинцев не доверяют Порошенко
- 15:32 04.07.2018
- КС РФ обязал полицию реагировать на правонарушения, предусмотренные законами регионов
- 15:12 04.07.2018
- МВД подготовило закон о получении российского гражданства соотечественниками из-за рубежа
- 15:00 04.07.2018
- План приема в вузы увеличен на 9 тысяч мест - Медведев
- 14:32 04.07.2018
- Российско-китайские отношения являются незаменимыми - Си Цзиньпин
- 14:22 04.07.2018
- Глава МГИК Горбунов: От борьбы за пост мэра Москвы сами отказались 26 кандидатов из 33
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать