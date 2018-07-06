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Новости

Китайские инвесторы познакомились с проектом технологических долин

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12:15 06.07.2018

Представители около 30 компаний и профильных ассоциаций Китая приняли участие в организованном при содействии Алюминиевой ассоциации РФ роуд-шоу проекта технологических долин, который направлен на привлечение инвесторов в развитие глубокой переработки алюминия и создание новых предприятий вокруг действующих производств в Красноярском крае, Хакассии и Волгоградской области.

Это первое подобное мероприятие на территории КНР, сообщает Алюминиевая ассоциация: презентации проектов прошли не только в Пекине, но и в крупных промышленных районах Китая, специализирующихся на переработке алюминия, среди лидеров отрасли, проявивших реальный интерес к возможностям создаваемых технологических долин в России. Представители российской стороны отметили, что планируют организовать встречи с потенциальными инвесторами в Красноярске, Саяногорске и Волгограде для наглядной демонстрации преимуществ проекта, а также более детального обсуждения его перспектив с заинтересованными сторонами.

Технологические долины предполагают создание новых предприятий по выпуску продукции высокого передела в непосредственной близости к алюминиевым заводам в России. В числе потенциальных инвестиционных проектов: развитие прокатного производства, производств колесных дисков, профилей, товаров народного потребления, в том числе спортивной продукции.

Ранее презентация технологических долин состоялась в ходе Красноярского экономического форума в апреле 2018 года. Тогда отмечалось, что по предварительным оценкам технологические долины в Красноярске и Саяногорске позволят нарастить внутреннее потребление алюминия на 140 тыс. т в год.

Василий Столбунов

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