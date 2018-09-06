Глава МВД Германии вышел бы на улицы Хемница, не будь он министром

13:45 Регион: В мире Источник: Газета.Ru

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил, что что сам бы вышел на улицы в Хемнице, если бы не занимал свой пост. Об этом он сказал в интервью Die Rheinische Post, передает "Газета.ру".

По словам Зеехофера, он понимает волнение и возмущение немцев в связи с гибелью соотечественника в драке с мигрантами. «Если бы я не был министром, я бы вышел на улицу как гражданин», — заметил Зеехофер.

Министр отметил, что участвовал бы в акциях не на стороне радикалов, так как нельзя использовать происходящие события для призывов к насилию и агрессивного поведения в отношении сотрудников правоохранительных органов неприемлемо.



