Юлия Скрипаль планирует вернуться в Россию

14:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, - Юлия Скрипаль планирует вернуться в Россию после окончания лечения отца. Об этом на пресс-конференции в Москве сообщила ее двоюродная сестра Виктория Скрипаль.

"Я говорю: какие у тебя планы на будущее? Она сказала, что первоочередная задача - это вылечить папу (Сергея), чтобы он поправился. Как только он поправится, я (Юлия) собираюсь вернуться обратно домой, в Россию", - сказала Виктория Скрипаль.