Песков: Для проверки информации о якобы подозреваемых по "делу Скрипалей" нужен запрос Лондона

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проверка российской стороной информации о двух якобы подозреваемых по делу о покушении в Солсбери на Сергея и Юлию Скрипалей возможна только на основании официального запроса Лондона. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Для того, чтобы российская сторона могла предпринять какие-то действия или принять решения о том, чтобы предпринимать действия в отношении этих лиц, нам необходимо получить соответствующий запрос от британской стороны на основе имеющегося двустороннего и многостороннего законодательства об оказании правовой помощи", - сказал Песков.

При этом он обратил внимание, что позиция самого Лондона заключается в том, "что нет смысла" во взаимодействии с Москвой по этому делу.