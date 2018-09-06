Песков: Для проверки информации о якобы подозреваемых по "делу Скрипалей" нужен запрос Лондона
15:00 06.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проверка российской стороной информации о двух якобы подозреваемых по делу о покушении в Солсбери на Сергея и Юлию Скрипалей возможна только на основании официального запроса Лондона. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Для того, чтобы российская сторона могла предпринять какие-то действия или принять решения о том, чтобы предпринимать действия в отношении этих лиц, нам необходимо получить соответствующий запрос от британской стороны на основе имеющегося двустороннего и многостороннего законодательства об оказании правовой помощи", - сказал Песков.
При этом он обратил внимание, что позиция самого Лондона заключается в том, "что нет смысла" во взаимодействии с Москвой по этому делу.
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