Из-за сильного ветра плавучий кран налетел на одну из опор Крымского моста
12:50 08.09.2018 Источник: РБК
На одном из участков Крымского моста временно ограничили движение для ликвидации последствий инцидента, в результате которого плавучий кран столкнулся с опорой моста. Об этом сообщили РБК в инфоцентре «Крымского моста».
Рано утром в субботу, 8 сентября, в Керченском проливе сильный ветер сорвал с якоря плавучий кран, который находился на якорной стоянке на удалении от трассы в связи с выпущенным ранее штормовым предупреждением. Экипаж крана пытался взять судно под контроль и остановить его движение, однако судно в итоге прибило к опоре 227 автодорожной части моста, на 154 км трассы А-290 (это участок между островом Тузла и фарватером).
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