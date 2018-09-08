Митрополит Илларион: Об автокефалии мечтают только раскольники...
15:40 08.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предоставление автокефалии Украинской церкви Константинопольским патриархатом легитимизирует церковный раскол, потому что примут такую автокефалию только раскольники, а каноническая церковь о независимости не просила. Об этом сказал председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия-24".
"Президент этой страны говорит о том, что, поскольку Украина - самостоятельное государство, то и церковь должна быть самостоятельной. Но народ церковный не хочет разрывать единство с Русской православной церковью, и каноническая Украинская православная церковь не хочет получать автокефалию, она не просила о ней", - отметил митрополит, напомнив, что УПЦ обладает правами широкой автономии в составе Московского патриархата
"Об автокефалии мечтают только раскольники, которые уже ее провозгласили, но которых не признает ни одна поместная церковь. Вся суть сегодняшних разногласий между Константинопольской и Русской церквами заключается именно в этом вопросе", - добавил председатель ОВЦС.
- Читайте также: Патриарх Варфоломей создает в Киеве свой экзархат
Новости
- 15:05 08.09.2018
- Российские морпехи высадились в Латакии в рамках учений
- 14:12 08.09.2018
- Минобороны: Провокация с химоружием в Сирии запланирована на вечер 8 сентября
- 11:40 08.09.2018
- Америка продолжает увеличивать свое военное присутствие в Германии
- 10:00 08.09.2018
- В США готовят свой ответ на создание в России гиперзвукового "Кинжала"
- 20:10 07.09.2018
- Силы Коалиции начали учения на востоке Сирии
- 12:41 07.09.2018
- Россия предложила США передать информацию по готовящейся химатаке в Идлибе
- 19:30 06.09.2018
- СНБО Украины решил усилить военное присутствие в Азовском море
- 13:27 06.09.2018
- Меркель обсудила ситуацию в Идлибе с Путиным и Эрдоганом
- 12:45 06.09.2018
- Облик двигателя ПД-35 уже определен, идут расчеты его параметров
- 12:25 06.09.2018
- Reuters: Франция готова ударить по Сирии в случае применения химоружия в Идлибе
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать