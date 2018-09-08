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Митрополит Илларион: Об автокефалии мечтают только раскольники...

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15:40 08.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предоставление автокефалии Украинской церкви Константинопольским патриархатом легитимизирует церковный раскол, потому что примут такую автокефалию только раскольники, а каноническая церковь о независимости не просила. Об этом сказал председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия-24".

"Президент этой страны говорит о том, что, поскольку Украина - самостоятельное государство, то и церковь должна быть самостоятельной. Но народ церковный не хочет разрывать единство с Русской православной церковью, и каноническая Украинская православная церковь не хочет получать автокефалию, она не просила о ней", - отметил митрополит, напомнив, что УПЦ обладает правами широкой автономии в составе Московского патриархата

"Об автокефалии мечтают только раскольники, которые уже ее провозгласили, но которых не признает ни одна поместная церковь. Вся суть сегодняшних разногласий между Константинопольской и Русской церквами заключается именно в этом вопросе", - добавил председатель ОВЦС.

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