Митрополит Илларион: Если Константинополь доведет свой план до конца, отношения придется прекратить

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В случае предоставления автокефалии Украинской церкви Константинопольским патриархатом легитимирует церковный раскол, поэтому может быть разорвано каноническое общение. Об этом сказал в субботу председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия-24".

"Конечно же, мы сделаем ответные шаги, но время этих ответных шагов будет напрямую зависеть от динамики развития того проекта по предоставлению автокефалии, иначе говоря по легитимизации украинского раскола", - отметил он. - Единолично без согласования с поместными церквами, разрушая тот канонический строй церкви, который сложился в течение веков, Константинопольский патриархат ставит себя вне того, что мы называем каноническим полем, то есть вне правового поля православия".

"Если Константинополь доведет свой коварный план по предоставлению автокефалии, это значит, что автокефалию получит группа раскольников. Каноническая церковь эту автокефалию не примет, мы в Русской церкви конечно эту автокефалию не признаем и у нас не будет другого выхода, кроме как разорвать общение с Константинополем", - подчеркнул митрополит.