0
0
83
Новости

Митрополит Илларион: Если Константинополь доведет свой план до конца, отношения придется прекратить

Добавить в избранное

18:20 08.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В случае предоставления автокефалии Украинской церкви Константинопольским патриархатом легитимирует церковный раскол, поэтому может быть разорвано каноническое общение. Об этом сказал в субботу председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия-24".

"Конечно же, мы сделаем ответные шаги, но время этих ответных шагов будет напрямую зависеть от динамики развития того проекта по предоставлению автокефалии, иначе говоря по легитимизации украинского раскола", - отметил он. - Единолично без согласования с поместными церквами, разрушая тот канонический строй церкви, который сложился в течение веков, Константинопольский патриархат ставит себя вне того, что мы называем каноническим полем, то есть вне правового поля православия".

"Если Константинополь доведет свой коварный план по предоставлению автокефалии, это значит, что автокефалию получит группа раскольников. Каноническая церковь эту автокефалию не примет, мы в Русской церкви конечно эту автокефалию не признаем и у нас не будет другого выхода, кроме как разорвать общение с Константинополем", - подчеркнул митрополит.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

18:01 08.09.2018
Премьер Армении: В отношениях с Россией "не существует ни единой проблемы"
0
100
17:20 08.09.2018
YouTube заблокировал рекламу митинга Алексея Навального
0
140
17:00 08.09.2018
Чили покупает пару российских амфибий самолетов Бе-200ЧС
0
165
16:20 08.09.2018
Польскому сенатору пришлось покинуть свою партию из-за интервью "Спутнику"
0
205
16:00 08.09.2018
Министр Мантуров считает, что государству не стоит принуждать компании к инвестированию
0
236
15:40 08.09.2018
Митрополит Илларион: Об автокефалии мечтают только раскольники...
0
306
15:05 08.09.2018
Российские морпехи высадились в Латакии в рамках учений
0
305
14:38 08.09.2018
Ким Чен Ын подтвердил готовность приехать с визитом в Россию
0
319
14:15 08.09.2018
В Чечне решили уточнить границы республики
0
327
14:12 08.09.2018
Минобороны: Провокация с химоружием в Сирии запланирована на вечер 8 сентября
0
330

Возврат к списку