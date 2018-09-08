Собянин и глава Минфина договорились не менять бюджетную политику Москвы
16:08 07.09.2018
Между мэром Москвы Сергеем Собяниным и первым заместителем председателя правительства РФ, министром финансов Антоном Силуановым достигнуты договоренности о сохранении нынешней бюджетной политики столицы. Об этом стало известно на Московском финансовом форуме 2018. По словам градоначальника, некоторые считают, что регионы страдают из-за того, что столица много зарабатывает, однако на самом деле 60% средств, перечисляемых в бюджеты на территории Москвы, направляется в федеральную казну. «Главным бенефициаром всего, что происходит в Москве, является не город Москва, а федеральный бюджет, в том числе и внебюджетные фонды», - отметил Собянин, по словам которого, когда из-за роста экономики увеличивается объем отчислений в федеральный бюджет, у Федерации появляется возможность помогать другим регионам. По данным мэра, за недавние восемь лет объем поступлений в бюджет РФ из Москвы вырос в 2,2 раза, а объем помощи госбюджета субъектам федерации вырос на 20%.
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