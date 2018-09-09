Турция приглашена на российско-китайские учения "Восток-2018" - СМИ
11:23 09.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия пригласила Турцию на маневры "Восток-2018", которые пройдут на пяти общевойсковых полигонах, четырех полигонах ВВС и войск ПВО, в акваториях Японского, Берингова и Охотского морей. Об этом, как сообщает в воскресенье газета "Ени шафак", турецкий лидер заявил журналистам на борту самолета по возвращению с трехстороннего саммита РФ - Иран - Турция по Сирии, который прошел 7 сентября в Тегеране.
"Турция была приглашена на учения "Восток-2018", которые проводятся Россией и Китаем", - сказал он. Как отмечает газета, детали их проведения были переданы министру национальной обороны Турции Хулуси Акару, который сопровождал президента в поездке. Глава Минобороны республики сказал, что рассмотрит приглашение, а также подчеркнул, что "маневры очень важны, потому что за ними пристально следят в США".
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