Верховный комиссар ООН призвала расследовать все сообщения о пытках в российских колониях
15:00 10.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет отметила быстрое реагирование властей России на сведения о пытках в ярославской колонии №1 и призвала к проведению полного расследования этого и других подобных случаев в исправительных учреждениях. Об этом говорится в размещенном на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека тексте ее речи на открытии в понедельник в Женеве 39-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).
"Мы обеспокоены многочисленными сообщениями о случаях пыток и плохого обращения, совершенных персоналом правоохранительных и пенитенциарных органов в Российской Федерации, - отметила Бачелет. - Мы отмечаем незамедлительную реакцию российского правительства и федерального уполномоченного по правам человека в России на предполагаемую коллективную пытку заключенного персоналом тюрьмы в Ярославле, призываем к полному расследованию и привлечению виновных к ответственности в этом и других подобных случаях".
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