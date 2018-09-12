Титов предложил уголовное наказание для чиновников за препятствование законному бизнесу
08:30 12.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов настаивает на уголовном наказании для городских чиновников, которые препятствуют законной деятельности предпринимателей. Об этом бизнес-омбудсмен заявил в рамках Восточного экономического форума.
"Несовершенство законодательства приводит к тому, что в разных регионах России со стороны муниципальных властей наблюдаются многочисленные нарушения при размещении нестационарных торговых объектов. Недавно я направил в региональные прокуратуры запросы на возбуждение уголовных по ситуации в Магнитогорске и Красноярске", - сообщил Титов.
По его словам, в этих городах по распоряжению администраций сносят нестационарные торговые объекты (НТО), несмотря на действующие договоры аренды. Титов добавил, что в Красноярске сносы продолжаются даже после получения предписаний от омбудсмена о приостановке действий до решения суда. "Думаю, что это хороший повод ввести в активный оборот статью 169 УК "Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности", - заявил он.
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