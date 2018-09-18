Операции израильских ВВС предпринимаются в нарушение суверенитета Сирии - Путин

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Операции израильских военно-воздушных сил предпринимаются в нарушение суверенитета Сирии. Об этом заявил президент РФв телефонном разговоре с премьер-министром Израиля"Подобные операции израильских военно-воздушных сил предпринимаются в нарушение суверенитета Сирии. В данном же случае не были соблюдены и российско-израильские договоренности о предотвращении опасных инцидентов, в результате - российский самолет попал под огонь сирийских средств ПВО", - отметил Путин.Как сообщает пресс-служба Кремля, "президент России призвал израильскую сторону не допускать впредь таких ситуаций".