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Операции израильских ВВС предпринимаются в нарушение суверенитета Сирии - Путин

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20:00 18.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Операции израильских военно-воздушных сил предпринимаются в нарушение суверенитета Сирии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Подобные операции израильских военно-воздушных сил предпринимаются в нарушение суверенитета Сирии. В данном же случае не были соблюдены и российско-израильские договоренности о предотвращении опасных инцидентов, в результате - российский самолет попал под огонь сирийских средств ПВО", - отметил Путин.

Как сообщает пресс-служба Кремля, "президент России призвал израильскую сторону не допускать впредь таких ситуаций".

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