На выборах в Приморье были вбросы и подкуп избирателей - Памфилова

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЦИК РФ установил, что на выборах губернатора в Приморском крае были серьезные нарушения закона, в частности вбросы, переписывание протоколов и подкуп избирателей со стороны кандидатов. Об этом заявила в среду председатель ЦИК РФ"Изучение поступивших в ЦИК обращений, внутрисистемных данных, а также иной информации из самых разных источников позволяет нам сделать вывод, что в ряде случаев, преимущественно на завершающем этапе, имели место серьезные нарушения законодательства при установлении итогов голосования: вброс избирательных бюллетеней, изменение данных, содержащихся в итоговых протоколах, несоблюдение установленного порядка обработки итогов голосования территориальными избирательными комиссиями, принуждение избирателей к участию в голосовании, подкуп избирателей со стороны кандидатов", - сказала она на заседании комиссии.Данные об итогах голосования на 19 избирательных участках в Уссурийске и Артеме во втором туре выборов губернатора Приморского края были изменены. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии.Она отметила, что, "помимо случаев необоснованной задержки ввода данных итоговых протоколов", еще одним поводом для недоверия к итогам выборов являются выявленные случаи "повторного ввода данных протоколов, в ходе которых в ГАС "Выборы" вносились иные данные, нежели те, что содержались в первоначальных протоколах УИК"."Нами установлено, что при обработке итогов голосования территориальными избирательными комиссиями Уссурийска и Артема данные, содержащиеся в 19 протоколах об итогах голосования, после ввода в ГАС "Выборы" изменены и введены в систему повторно, что повлекло существенное изменение итогов голосования по соответствующим ТИКам", - сказала Памфилова.