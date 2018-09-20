На палубе авианосца "Джордж Буш" матроса разрубило винтом самолета
14:32 20.09.2018 Источник: Lenta.ru
Матрос погиб на борту американского авианосца «Джордж Буш» — его смертельно ранило воздушным винтом самолета Grumman E-2 Hawkeye. Об этом сообщает Navy Times.
Несчастный случай произошел 17 сентября. Как отмечает издание, моряк слишком близко подошел к еще не успевшему остановиться пропеллеру, когда самолет закрепляли на палубе.
Джозеф Мин Наглак служил на флоте примерно полтора года, на авианосец «Джордж Буш» он поступил в августе 2017-го. Lenta.Ru
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