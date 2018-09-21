Власти Вероны лишили Порошенко звания почетного гражданина города
09:05 21.09.2018 Источник: РБК
Власти итальянского города Верона приняли решение лишить президента Украины Петра Порошенко звания почетного гражданина города. Об этом сообщает портал Askanews.
Соответствующее решение было принято муниципалитетом Вероны. За лишение титула проголосовали 28 человек, четверо высказались против. РБК
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