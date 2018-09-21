0
0
158
Новости

Власти Вероны лишили Порошенко звания почетного гражданина города

Добавить в избранное

09:05 21.09.2018 Источник: РБК

Власти итальянского города Верона приняли решение лишить президента Украины Петра Порошенко звания почетного гражданина города. Об этом сообщает портал Askanews.

Соответствующее решение было принято муниципалитетом Вероны. За лишение титула проголосовали 28 человек, четверо высказались против. РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

10:05 21.09.2018
Петрова и Боширова могли арестовывать в Нидерландах - Bellingcat
0
18
10:00 21.09.2018
Великобритания намерена вести наступательные действия против РФ в киберпространстве - СМИ
0
21
09:32 21.09.2018
В Минобороны заявляют о подлинности документов на ракету, сбившую MH17
0
76
09:20 21.09.2018
Сотрудница аптечной сети в США застрелила трех человек
0
109
09:00 21.09.2018
Скончался президент Вьетнама
0
130
22:40 20.09.2018
Россия к 2024 г. может войти в число 5 крупнейших экономик мира - Орешкин
0
697
22:00 20.09.2018
Израильские военные передали России данные о сбитом в Сирии Ил-20
0
727
21:20 20.09.2018
США ввели санкции против Китая из-за покупки у России ЗРК С-400
0
790
20:40 20.09.2018
США внесли в черный список 33 должностных лица РФ, связанных с ОПК
0
754
20:00 20.09.2018
Изъятые у полковника Захарченко деньги могут поступить в Пенсионный фонд
0
744

Возврат к списку