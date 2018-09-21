За неделю у российских границ замечены 37 иностранных летательных аппаратов
12:32 21.09.2018 Источник: REGNUM
За неделю 37 иностранных летательных аппаратов замечены у российских границ, сообщили в Минобороны РФ. За этот период российские истребители 13 раз поднимались в воздух для перехвата иностранных аппаратов. Нарушений воздушного пространства России допущено не было.
Неделю назад Минобороны РФ засекло 15 иностранных летательных аппаратов. ИА REGNUM
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