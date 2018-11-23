Посол Украины в ФРГ ответил на требование закрыть сайт "Миротворец"

09:32 Источник: РБК

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в статье для издания Die Welt прокомментировал требования немецкого Министерства иностранных дел закрыть сайт «Миротворец», отметив, что официальный Киев не несет ответственности за работу этого ресурса.

Дипломат отметил, что этот сайт не является государственным, однако украинские власти готовы обсуждать вопрос его существования.

«Лично я считаю, что печально известный список является неуместным», — добавил он. РБК