ВС РФ разрешил изымать у должника единственное жилье

13:00 Источник: Эхо Москвы

Верховный суд разрешил изымать у должника единственное жилье. Такое решение было принято по делу жителя Московской области Анатолия Фрущака, объявленного банкротом.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда удовлетворила жалобу на решения нижестоящих судов, которые разрешили должнику сохранить пятикомнатную квартиру в Одинцово. Теперь дело будет направлено на новое рассмотрение, передает «Интерфакс».

Судебная тяжба между Анатолием Фрущаком и его кредитором Андреем Кузнецовым продолжается около 10 лет. Сначала долг Фрущака составлял около восьми миллионов рублей, но по состоянию на прошлый год вырос до 13 миллионов. Тогда же он подал заявление о банкротстве, которое было удовлетворено. При этом Фрущак попросил не изымать его единственное жилье, и до этого все инстанции в соответствии с позицией Конституционного суда запрещали делать это. При этом представители Кузнецова утверждали, что такая ситуация была создана ответчиком искусственно, и ранее эта квартира не была единственным жильем Фрущака.

Теперь спор Фрущака и Кузнецова предстоит вновь рассмотреть суду первой инстанции. Эхо Москвы