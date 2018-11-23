Большая ежегодная пресс-конференция Путина состоится 20 декабря

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-служба Кремля объявила аккредитацию на ежегодную большую пресс-конференцию президента РФ. Она запланирована на 20 декабря.Пресс-служба предлагает заинтересованным СМИ подать заявки на участие в мероприятии до 7 декабря. Место проведения пресс-конференции пока не раскрывается.Большие ежегодные пресс-конференции Путина традиционно привлекают повышенное внимание общественности и СМИ. Во время таких мероприятий глава государства в течение нескольких часов в прямом эфире отвечает на наиболее актуальные вопросы.