Московский патриарх освятил памятник на крупнейшей базе ВМФ РФ в Балтийске

15:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Памятник святому благоверному князю Александру Невскому освящен в субботу на территории одноименного храма в Балтийске, где находится крупнейшая база военно-морского флота России на Балтийском море. Чин освящения провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает корреспондент ТАСС с места события.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что личность князя является идеальным примером государственного деятеля. "Его образ защитника Руси, святого, является немеркнущим примером того, каким должен быть идеальный государственный деятель. Он должен беззаветно любить Бога, страну свою и народ свой, и в самые сложные моменты быть готовым отдать свою жизнь за отечество свое", - отметил патриарх Московский и всея Руси.

Он рассказал, что в его жизни многое связано с Балтийском. "Еще будучи митрополитом, в том числе Калининградским, я достаточно регулярно посещал Балтийск, совершал богослужения, встречался с прихожанами, и всякий раз посещение города было для меня событием", - сказал патриарх Кирилл.

Памятник установлен при участии Фонда Андрея Первозванного, который реализует программу по увековечиванию памяти Александра Невского в различных регионах страны. "Нами реализуется программа, которая имеет целью построить храмы Александра Невского по всей периферии нашей родины", - подчеркнул глава Фонда Владимир Якунин. "Люди могут быть невоцерковленными, но они обязательно верят во что-то хорошее, тянутся к своим историческим корням, а история нашей родины никого не может оставить равнодушным", - убежден он.