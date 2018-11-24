0
0
243
Новости

Московский патриарх освятил памятник на крупнейшей базе ВМФ РФ в Балтийске

Добавить в избранное

15:45 24.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Памятник святому благоверному князю Александру Невскому освящен в субботу на территории одноименного храма в Балтийске, где находится крупнейшая база военно-морского флота России на Балтийском море. Чин освящения провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает корреспондент ТАСС с места события.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что личность князя является идеальным примером государственного деятеля. "Его образ защитника Руси, святого, является немеркнущим примером того, каким должен быть идеальный государственный деятель. Он должен беззаветно любить Бога, страну свою и народ свой, и в самые сложные моменты быть готовым отдать свою жизнь за отечество свое", - отметил патриарх Московский и всея Руси.

Он рассказал, что в его жизни многое связано с Балтийском. "Еще будучи митрополитом, в том числе Калининградским, я достаточно регулярно посещал Балтийск, совершал богослужения, встречался с прихожанами, и всякий раз посещение города было для меня событием", - сказал патриарх Кирилл.

Памятник установлен при участии Фонда Андрея Первозванного, который реализует программу по увековечиванию памяти Александра Невского в различных регионах страны. "Нами реализуется программа, которая имеет целью построить храмы Александра Невского по всей периферии нашей родины", - подчеркнул глава Фонда Владимир Якунин. "Люди могут быть невоцерковленными, но они обязательно верят во что-то хорошее, тянутся к своим историческим корням, а история нашей родины никого не может оставить равнодушным", - убежден он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

18:45 24.11.2018
СМИ: Удары ВВС коалиции и США снова привели к жертвам среди мирного населения в Сирии
0
0
18:15 24.11.2018
Испания готова снять вето и проголосовать по Brexit
0
74
17:30 24.11.2018
МИД КНР: Китай и Индия достигли успехов в урегулировании пограничных споров
0
121
16:30 24.11.2018
Порошенко и Вейонис запланировали визит в Донбасс
0
188
15:15 24.11.2018
Лавров назвал ИГИЛ союзниками США
0
296
14:30 24.11.2018
Правительственный кризис помешал шведскому королю посетить Китай
0
301
13:45 24.11.2018
Новые наблюдательные пункты США в Сирии усложнят ситуацию - Турция
0
350
13:15 24.11.2018
Глава МИД Японии обсудил с Лавровым проблемы по мирному договору на основе декларации 1956 года
0
394
12:45 24.11.2018
МИД КНР призвал объединить усилия в борьбе с глобальной террористической угрозой
0
359
12:15 24.11.2018
Решение Минюста не лишает УПЦ права пользования Почаевской лавры - протоиерей
0
455

Возврат к списку