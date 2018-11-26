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Трамп пригрозил бессрочным закрытием границы с Мексикой

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17:00 26.11.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Трамп пригрозил бессрочно закрыть границу с Мексикой. Американский президент написал в Twitter, что Вашингтон примет такие меры в случае необходимости.

«Мексике следует вернуть мигрантов, размахивающих флагами, многие из которых хладнокровные преступники, обратно в их страны. Сделайте это… любым способом, каким хотите, но они в США не приедут. Мы бессрочно закроем границу, если потребуется. Конгресс, финансируй строительство стены!» — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что американские пограничники временно закрыли один из главных пропускных пунктов на границе с Мексикой, через который идёт основной поток беженцев. Отмечалось, что к США сейчас по территории Мексики идёт несколько караванов мигрантов из Центральной Америки.  Говорит Москва

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