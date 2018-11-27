Папа Франциск посетил выставку русской живописи в Ватикане
14:12 27.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Папа Римский Франциск побывал во вторник на выставке "Русский путь. От Дионисия до Малевича", открывшейся неделю назад на площади Святого Петра. Об этом корр. ТАСС сообщил во вторник посол РФ в Ватикане Александр Авдеев.
Как рассказал дипломат, экспозицию понтифику представила директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. Большая часть работ, некоторые их которых никогда или крайне редко покидали ранее Россию, были предоставлены Ватикану этим прославленным российским музеем.
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