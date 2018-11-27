Папа Франциск посетил выставку русской живописи в Ватикане

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциск побывал во вторник на выставке "Русский путь. От Дионисия до Малевича", открывшейся неделю назад на площади Святого Петра. Об этом корр. ТАСС сообщил во вторник посол РФ в ВатиканеКак рассказал дипломат, экспозицию понтифику представила директор Третьяковской галереи. Большая часть работ, некоторые их которых никогда или крайне редко покидали ранее Россию, были предоставлены Ватикану этим прославленным российским музеем.