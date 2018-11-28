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В Белоруссии казнили фигуранта дела "черных риэлторов"

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17:40 28.11.2018 Источник: Эхо Москвы

В Белоруссии казнили фигуранта дела «черных риэлторов» Игоря Гершанкова, которого приговорили к расстрелу за убийства и махинации с квартирами, — сообщил правозащитный центр «Весна». Накануне правозащитники сообщили о казни Семена Бережного, также приговоренного к высшей мере наказания по делу «черных риэлторов». Белоруссия – единственная страна в Европе, где по-прежнему действует смертная казнь.  Эхо Москвы

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