0
0
33
Новости

Россияне смогут не доказывать отсутствие долгов по ЖКХ

Добавить в избранное

09:05 29.11.2018 Источник: Газета.Ru

Президент России Владимир Путин поставил свою подпись под законом, который отменяет для граждан России обязанность доказывать отсутствие задолженностей по счетам за жилищно-коммунальные услуги при получении субсидий и компенсаций. 

В тексте закона оговаривается, что для предоставления субсидий и компенсаций факт существования долга будет определяться решением суда, вступившим в законную силу. Отдельно отмечается, что россиян не будут обязывать предъявлять документы, подтверждающие сам факт существования подобного судебного решения.

В соответствии с поправкой, внесенной ко второму чтению проекта, информация о судебных актах по долгам будет браться в системе ГИС ЖКХ.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о росте задолженности перед ресурсниками. Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

09:00 29.11.2018
Законопроект о запрете продлевать договор СНВ-3 внесен в конгресс США
0
32
22:20 28.11.2018
Путин дал добро на разработку генетических технологий
0
577
22:00 28.11.2018
Депутаты Запорожья не смогли лишить русский язык статуса регионального
0
575
21:40 28.11.2018
Магнус Карлсен сохранил звание чемпиона мира по шахматам
0
571
20:45 28.11.2018
Фестивальные фильмы без прокатного удостоверения можно будет показывать чаще
0
548
20:15 28.11.2018
Роскосмос распланировал активность России на Луне до 2040 года
0
595
20:00 28.11.2018
Болгария решила отремонтировать свои МиГ-29
0
613
19:35 28.11.2018
СМИ: Постройку обитаемой базы на Луне одобрил Совет РАН
0
556
18:45 28.11.2018
Сенатор-демократ надеется, что Трамп, наконец, скажет Путину, что Америка - глобальный лидер
0
624
18:15 28.11.2018
Украинские моряки пока остаются в статусе подозреваемых - суд
0
574

Возврат к списку