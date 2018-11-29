Россияне смогут не доказывать отсутствие долгов по ЖКХ
09:05 29.11.2018 Источник: Газета.Ru
Президент России Владимир Путин поставил свою подпись под законом, который отменяет для граждан России обязанность доказывать отсутствие задолженностей по счетам за жилищно-коммунальные услуги при получении субсидий и компенсаций.
В тексте закона оговаривается, что для предоставления субсидий и компенсаций факт существования долга будет определяться решением суда, вступившим в законную силу. Отдельно отмечается, что россиян не будут обязывать предъявлять документы, подтверждающие сам факт существования подобного судебного решения.
В соответствии с поправкой, внесенной ко второму чтению проекта, информация о судебных актах по долгам будет браться в системе ГИС ЖКХ.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о росте задолженности перед ресурсниками. Газета.Ru
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