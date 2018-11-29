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Новости

Экстремисты, готовившие убийство силовиков и бизнесменов, ликвидированы в КБР

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17:12 29.11.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В КБР уничтожены готовившие убийство силовиков и бизнесменов экстремисты. Спецоперация была проведена в Майском районе республики.

Как сообщает ФСБ, при задержании бандиты оказали вооружённое сопротивление. В итоге троих ликвидированы, один был задержан. У преступников изъяли оружие и «средства поражения» (какие именно, не уточняется).

Официальный представитель СКР Светлана Петренко рассказала, что экстремисты ехали на «Жигулях» седьмой модели и не отреагировали на требование силовиков остановиться, вместо этого они открыли огонь. Уточняется, что среди правоохранителей пострадавших нет.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия. Говорит Москва

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