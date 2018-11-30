0
0
130
Новости

Продажу "красивых" автономеров хотят узаконить в новом году

Добавить в избранное

11:20 30.11.2018 Источник: Известия

Красивые автомобильные номера планируют продавать всем желающим на специальных аукционах в интернете. Соответствующий проект постановления правительства сейчас готовит Минэкономразвития, рассказали «Известиям» в ведомстве. Однако еще предстоит решить ряд вопросов: как будет проходить отбор знаков, кто станет контролировать проведение торгов и устанавливать критерии для них. В целом идея легализации продажи таких номеров не нова, но только сейчас она получает законодательную поддержку. Впрочем, купить знак с любопытным набором цифр и букв можно и сейчас — расценки в Сети достигают 3 млн рублей. Весь рынок красивых номеров экспертное сообщество оценивает в десятки миллиардов.

Минэкономразвития совместно с МВД разрабатывает проект постановления правительства о том, чтобы все так называемые красивые автомобильные номера продавались через специальные аукционы в интернете. Внесение документа в кабмин запланировано на 2 сентября 2019 года, отметили в ведомстве Максима Орешкина.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

12:20 30.11.2018
Россия опасается разрастания гражданского конфликта на всю территорию Украины - Захарова
0
21
12:05 30.11.2018
Объявлены лауреаты премии Андрея Белого за 2018 год
0
57
12:00 30.11.2018
Власти ФРГ проверяют криминальный след в связи с поломкой лайнера Меркель - СМИ
0
66
11:32 30.11.2018
В Гамбурге напали на дом вице-канцлера Германии
0
110
11:05 30.11.2018
Президиум Мосгорсуда отказался рассматривать жалобы Кокорина и Мамаева на арест
0
138
11:00 30.11.2018
Украина запретила въезд мужчинам гражданам РФ в возрасте от 16 до 60 лет
0
160
10:32 30.11.2018
В РПЦ заявили о "торможении" планов Константинополя по украинской автокефалии
0
206
10:20 30.11.2018
Украинских офицеров, задержанных в Керченском проливе, переводят в СИЗО Москвы - омбудсмен
0
189
10:05 30.11.2018
В РФ увеличилось число сторонников передачи Курил
0
222
10:00 30.11.2018
Минобороны Бельгии проинформировало о перехвате российских Су-27
0
193

Возврат к списку