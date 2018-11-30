Продажу "красивых" автономеров хотят узаконить в новом году
11:20 30.11.2018 Источник: Известия
Красивые автомобильные номера планируют продавать всем желающим на специальных аукционах в интернете. Соответствующий проект постановления правительства сейчас готовит Минэкономразвития, рассказали «Известиям» в ведомстве. Однако еще предстоит решить ряд вопросов: как будет проходить отбор знаков, кто станет контролировать проведение торгов и устанавливать критерии для них. В целом идея легализации продажи таких номеров не нова, но только сейчас она получает законодательную поддержку. Впрочем, купить знак с любопытным набором цифр и букв можно и сейчас — расценки в Сети достигают 3 млн рублей. Весь рынок красивых номеров экспертное сообщество оценивает в десятки миллиардов.
Минэкономразвития совместно с МВД разрабатывает проект постановления правительства о том, чтобы все так называемые красивые автомобильные номера продавались через специальные аукционы в интернете. Внесение документа в кабмин запланировано на 2 сентября 2019 года, отметили в ведомстве Максима Орешкина.
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