Путин прокомментировал санкции против Крыма

14:05 Источник: НГ-Online

На своей ежегодной большой пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос о Крыме и санкциях против него:

"Если люди проголосовали, это не аннексия. Против людей в Крыму ввели, по сути, санкции. Если аннексия, то за что Украина ввела санкции? Значит, голосование признано? Вот в чем фишка".

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