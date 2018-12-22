Полиция может получить право вскрывать автомобили

10:32 Источник: Газета.Ru

В Министерстве внутренних дел (МВД) предложили внести поправки в федеральный закон «О полиции», которые позволят полицейским вскрывать автомобили в некоторых ситуациях. Отмечается, что полицейским предложили дать такое право в случае, если в машине находится подозреваемый, ребенок без присмотра или существует угроза теракта.

«Принятие законопроекта позволит качественно повысить правовой потенциал деятельности полиции по защите граждан от противоправных посягательств», — объясняется данная инициатива на сайте ведомства.

Ранее МВД предложило ужесточить правила прохождения техосмотра. Газета.Ru