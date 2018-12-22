0
0
335
Новости

Париж. Около 800 протестующих собрались на Монмартре

Добавить в избранное

14:38 22.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 800 человек принимают участие в субботу в протестах "желтых жилетов" в Париже. Об этом со ссылкой на префектуру полиции сообщила радиостанция "Франс Энфо".

Большинство участников протестного движения собрались в районе собора Сакре-Кер на Монмартре. Акция в Версале, которая, как предполагалось, должна была стать самой многочисленной, собрала всего несколько десятков манифестантов. Как отмечают местные СМИ, призывы выйти в субботу на проспект Парижа в Версале могли быть отвлекающим маневром.

Как сообщили в министерстве внутренних дел, для охраны правопорядка мобилизованы около 4 тысяч полицейских и жандармов, в том числе более 1,2 тысячи - в Париже.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

13:50 20.12.2018
Владимир Путин прокомментировал вывод войск США из Сирии
0
32
12:50 20.12.2018
Путин рассказал о военных опасностях современности
0
54
09:20 20.12.2018
Турция предлагала американским специалистам изучить ЗРК С-400 - Bloomberg
0
62
19:07 19.12.2018
Косачев: США смогут действовать в Сирии через союзников
0
113
18:35 19.12.2018
Трамп приказал вывести войска США из Сирии - Bloomberg
0
125
16:12 19.12.2018
В США просчитали последствия пуска "Булавы" с "Борея"
0
140
09:05 19.12.2018
Россия не будет демонстрировать США ракету 9М729
0
152
19:22 18.12.2018
Пентагон выступил с критикой планов России создать новые ракетные системы
0
187
14:32 18.12.2018
Выход США из ДРСМД может привести к обрушению системы контроля над вооружениями - Путин
0
170
12:05 18.12.2018
Минобороны РФ опровергло информацию о смерти главы ГРУ Сергуна в 2016 году в Ливане
0
189

Возврат к списку