Париж. Около 800 протестующих собрались на Монмартре
14:38 22.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 800 человек принимают участие в субботу в протестах "желтых жилетов" в Париже. Об этом со ссылкой на префектуру полиции сообщила радиостанция "Франс Энфо".
Большинство участников протестного движения собрались в районе собора Сакре-Кер на Монмартре. Акция в Версале, которая, как предполагалось, должна была стать самой многочисленной, собрала всего несколько десятков манифестантов. Как отмечают местные СМИ, призывы выйти в субботу на проспект Парижа в Версале могли быть отвлекающим маневром.
Как сообщили в министерстве внутренних дел, для охраны правопорядка мобилизованы около 4 тысяч полицейских и жандармов, в том числе более 1,2 тысячи - в Париже.
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