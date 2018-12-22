Париж. Около 800 протестующих собрались на Монмартре

14:38 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 800 человек принимают участие в субботу в протестах "желтых жилетов" в Париже. Об этом со ссылкой на префектуру полиции сообщила радиостанция "Франс Энфо".

Большинство участников протестного движения собрались в районе собора Сакре-Кер на Монмартре. Акция в Версале, которая, как предполагалось, должна была стать самой многочисленной, собрала всего несколько десятков манифестантов. Как отмечают местные СМИ, призывы выйти в субботу на проспект Парижа в Версале могли быть отвлекающим маневром.

Как сообщили в министерстве внутренних дел, для охраны правопорядка мобилизованы около 4 тысяч полицейских и жандармов, в том числе более 1,2 тысячи - в Париже.