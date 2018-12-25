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Мировые цены на нефть падают более чем на 5%

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08:38 25.12.2018 Источник: Эхо Москвы

Мировые цены на нефть падают более чем на 5% в понедельник вечером, свидетельствуют данные торгов. Это связано со спекуляциями на рынке после ухода крупных игроков, рассказал «Эху Москвы» партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

Михаил Крутихин полагает, что на открытии рынков после праздников будет отскок и потом цена установится на несколько месяцев.

На этом фоне американский фондовый индекс Dow Jones рухнул ниже 22 тысяч пунктов. Это сделало нынешний сочельник худшим в истории для американских бирж. Радение составило 2,9%. Существенно понизился и индекс S&P 500 — на 2,7%, Индекс Nasdaq Composite потерял 2,2%. На этом фоне мировые цены на нефть падают на 5-6 проц.

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