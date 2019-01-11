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Порядка 40 тысяч женщин в Саудовской Аравии получили водительские права

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10:32 11.01.2019 Источник: Газета.Ru

С момента вступления в силу королевского указа, который разрешил женщинам в Саудовской Аравии получать права, было выдано 40 тыс. водительских удостоверений, сообщает Saudi Gazette.

Также в издании рассказали, что саудовские власти в ближайшее время намерены открыть 14 специальных центров в разных районах страны, в которых женщины смогут обучаться вождению.

Власти Саудовской Аравии разрешили женщинам водить в конце 2017 года. Соответствующий указ вступил в силу летом 2018 года. Газета.Ru

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