Во Флориде технику отрубило голову винтом вертолета
17:00 11.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Во Флориде мужчине отрубило голову винтом вертолёта. Инцидент произошёл в округе Эрнандо накануне.
Погибший — техник, который обслуживал воздушное судно. Местный шериф отметил, что смерть действительно необычная, сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.
Отмечается, что погибшего звали Сальваторе Диси, ему было 62 года. Говорит Москва
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