Во Флориде технику отрубило голову винтом вертолета

17:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Во Флориде мужчине отрубило голову винтом вертолёта. Инцидент произошёл в округе Эрнандо накануне.

Погибший — техник, который обслуживал воздушное судно. Местный шериф отметил, что смерть действительно необычная, сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что погибшего звали Сальваторе Диси, ему было 62 года. Говорит Москва