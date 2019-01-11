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Новости

Во Флориде технику отрубило голову винтом вертолета

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17:00 11.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Во Флориде мужчине отрубило голову винтом вертолёта. Инцидент произошёл в округе Эрнандо накануне.

Погибший — техник, который обслуживал воздушное судно. Местный шериф отметил, что смерть действительно необычная, сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что погибшего звали Сальваторе Диси, ему было 62 года. Говорит Москва

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