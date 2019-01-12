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Новости

Муфтий Ингушетии изгнан из объединения мусульман Северного Кавказа

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20:58 12.01.2019

Совет Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) исключил из состава муфтия Ису Хамхоева. 

«Участие Исы Хамхоева как муфтия ДЦМ Ингушетии в работе КЦМСК с этого момента приостановлено. Это решение будет в силе до тех пор, пока руководство центра не вернется в рамки шариатских норм поведения и адатов народов Северного Кавказа», — говорится в сообщении на сайте КЦМСК.

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