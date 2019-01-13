Названа новая дата наблюдения за галактикой с массивной черной дырой

09:05 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следующий сеанс исследований и наблюдений с помощью российского космического радиотелескопа может состояться 14 января, если специалисты решат проблему с отправкой команд аппарату. Ученые ждали этого сеанса полгода, сообщил ТАСС руководитель научной программы проекта "Радиоастрон", частью которого является телескоп "Спектр-Р", член-корреспондент РАН Юрий Ковалев.

"Ближайший сеанс научных наблюдений запланирован на начало следующей недели, он будет 14 января с 07:00 мск. Пройдет он или нет - зависит от успеха сеанса управления, который будет завтра", - сказал Ковалев.

По его словам, последний успешный сеанс научных наблюдений с помощью "Спектра-Р" был проведен 9 января с 19:00 до 20:00 мск. Следующий сеанс должен был состояться 10 января, но сорвался из-за проблем со связью с телескопом.

"Сеанс, который должен пройти 14 января, будет очень интересным, мы его полгода ждали. Это будет наблюдение облаков водяного пара в диске галактики NGC 4258. Технически это крайне сложный сеанс", - уточнил руководитель проекта.

Он пояснил, что в центре галактики находится массивная черная дыра, вокруг которой вращается диск из пыли, газов и водяного пара. "Благодаря измерению скорости вращения пятен водяного пара и измеряя расстояние от центра [черной дыры], можно с хорошей точностью оценить массу черной дыры. Кроме того, можно исследовать природу, физические механизмы формирования излучения этих областей водяного пара", - рассказал Ковалев.