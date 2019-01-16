СК нашел подтверждения версии взрыва газа в жилом доме в Шахтах, взрывчатки не обнаружено

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет нашел подтверждения версии взрыва бытового газа в жилом доме в Шахтах Ростовской области и не обнаружил там следов взрывчатых веществ. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Сотрудниками Главного управления криминалистики СК в ходе проведения осмотра места происшествия с применением газоанализатора следов взрывчатых веществ не обнаружено. По полученным смывам назначена химическая экспертиза", - сказала она.

Вместе с тем установлено, что эпицентр взрыва располагается в квартире № 72, в которой проживала одна женщина 1952 года рождения. "В ходе осмотра квартиры изъято газовое оборудование - газовая плита. Кран подачи газа в квартиру на момент осмотра находился в положении "открыто", - сообщила Петренко.