0
0
139
Новости

СК нашел подтверждения версии взрыва газа в жилом доме в Шахтах, взрывчатки не обнаружено

Добавить в избранное

22:00 16.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет нашел подтверждения версии взрыва бытового газа в жилом доме в Шахтах Ростовской области и не обнаружил там следов взрывчатых веществ. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Сотрудниками Главного управления криминалистики СК в ходе проведения осмотра места происшествия с применением газоанализатора следов взрывчатых веществ не обнаружено. По полученным смывам назначена химическая экспертиза", - сказала она.

Вместе с тем установлено, что эпицентр взрыва располагается в квартире № 72, в которой проживала одна женщина 1952 года рождения. "В ходе осмотра квартиры изъято газовое оборудование - газовая плита. Кран подачи газа в квартиру на момент осмотра находился в положении "открыто", - сообщила Петренко.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

22:40 16.01.2019
Правительство Терезы Мэй преодолело вотум недоверия в парламенте
0
104
21:20 16.01.2019
Для российских школ предложили новый обязательный предмет
0
211
20:40 16.01.2019
Из России выдворили украинскую журналистку Елену Бойко
0
242
20:00 16.01.2019
США начнут процесс выхода из ДРСМД 2 февраля - замгоссекретаря
0
233
19:20 16.01.2019
Россия попала в список стран, где преследуют христиан
0
280
18:40 16.01.2019
США подтвердили гибель четырех американских военнослужащих при теракте в Манбидже
0
283
18:00 16.01.2019
Путин не увидел "ничего необычного" в росте цен в начале 2019 года
0
351
17:32 16.01.2019
Украинский шпион выдворен из России с запретом на въезд в страну в течение 20 лет
0
328
17:12 16.01.2019
Все федеральные выплаты будут проиндексированы с 1 февраля на 4,3%
0
391
17:00 16.01.2019
ЕС согласовал санкции против четырех "офицеров ГРУ", включая подозреваемых по Солсбери
0
349

Возврат к списку