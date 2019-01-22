ФРГ хочет прекратить участие в миссии "София" по патрулированию Средиземного моря
22:30 22.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Германия в скором времени прекратит участие в европейской миссии "София" по патрулированию Средиземного моря. Об этом сообщило во вторник немецкое агентство ДПА со ссылкой на собственные источники.
В настоящее время от ФРГ море патрулирует фрегат "Аугсбург". После того, как он вернется в порт приписки, участие немецкой стороны в операции закончится. Когда именно это произойдет, не уточняется. Существенных подробностей не приводится.
Операция "София" по патрулированию Средиземного моря началась в 2015 году, на данный момент в ней участвуют 25 стран ЕС. По официальным данным, за все время ее проведения были спасены около 49 тыс. мигрантов и задержаны более 150 незаконных перевозчиков. Согласно действующим правилам, все спасенные мигранты с кораблей "Софии" доставляются в итальянские порты.
Европейские эксперты тем временем отмечают, что перевозчики приспособились к новым правилам. Сейчас большинство мигрантов размещают на ненадежных судах, которые изначально не имеют шансов пересечь море. Иностранцы при этом получают мобильный телефон с номером координационного центра операции "София", чтобы подать сигнал бедствия, едва отойдя на несколько миль от побережья Ливии.
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