ФРГ хочет прекратить участие в миссии "София" по патрулированию Средиземного моря

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия в скором времени прекратит участие в европейской миссии "София" по патрулированию Средиземного моря. Об этом сообщило во вторник немецкое агентство ДПА со ссылкой на собственные источники.

В настоящее время от ФРГ море патрулирует фрегат "Аугсбург". После того, как он вернется в порт приписки, участие немецкой стороны в операции закончится. Когда именно это произойдет, не уточняется. Существенных подробностей не приводится.

Операция "София" по патрулированию Средиземного моря началась в 2015 году, на данный момент в ней участвуют 25 стран ЕС. По официальным данным, за все время ее проведения были спасены около 49 тыс. мигрантов и задержаны более 150 незаконных перевозчиков. Согласно действующим правилам, все спасенные мигранты с кораблей "Софии" доставляются в итальянские порты.

Европейские эксперты тем временем отмечают, что перевозчики приспособились к новым правилам. Сейчас большинство мигрантов размещают на ненадежных судах, которые изначально не имеют шансов пересечь море. Иностранцы при этом получают мобильный телефон с номером координационного центра операции "София", чтобы подать сигнал бедствия, едва отойдя на несколько миль от побережья Ливии.



