Стремление России усилить влияние в мире может подорвать интересы США - директор нацразведки

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Усилия России, направленные на увеличение ее влияния и авторитета, могут подорвать интересы США во многих регионах мира. Об этом, как сообщило во вторник агентство Блумберг, говорится в новой стратегии директора национальной разведки США, оказавшейся в распоряжении агентства."Усилия России, направленные на увеличение влияния и авторитета, вероятно, продолжатся и могут вступить в противоречие с целями и приоритетами США во многих регионах", - приводит агентство отрывок из документа.В стратегии, как пишет Блумберг, также отмечено, что еще одним вызовом для США является военная модернизация Китая и его стремление к доминированию в Азиатско- Тихоокеанском регионе. Однако, по мнению авторов документа, "существуют возможности для совместной работы с Китаем над вопросами, представляющими общий интерес".Согласно документу, Россия и Китай стремятся воспользоваться изменениями "стратегической обстановки" в своих интересах. "Традиционные соперники продолжат попытки получить и усилить влияние, извлекая преимущества из изменений стратегической обстановки, включая ослабление международного порядка, сложившегося после Второй мировой войны, уменьшение роли западных демократических идеалов, растущие изоляционистские тенденции на Западе и изменения в глобальной экономике", - указано в стратегии.Среди других вызовов названа гонка вооружений в космосе, развитие новых технологий и кибероружия. "Россия и Китай продолжат использовать весь спектр противоспутниковых вооружений, чтобы уменьшить военную эффективность США и общую безопасность", - говорится в стратегии.