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США потребовали остановить строительство "Северного потока - 2"

16:12 28.01.2019 Источник: REGNUM

Соединенные Штаты потребовали от Европейского союза предпринять активные действия против строительства «Северного потока — 2», сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на чиновника в Белом доме.

«Мы хотим, чтобы проект был остановлен», — заявил собеседник издания, добавив, что «настало время для действий».

Ранее посол США в Берлине Ричард Гренелл пригрозил санкциями немецким компаниям, участвующим в реализации российско-германского проекта «Северный поток — 2».

В свою очередь, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что никому уже не удастся остановить строительство газопровода «Северный поток — 2». По его словам, даже в случае введения санкций США против компаний, которые участвуют в строительстве данного газопровода, проект все равно будет завершен.

Напомним, в рамках проекта «Северный поток — 2» запланировано строительство двух ниток газопровода от российского побережья через Балтийское море до ФРГ. Общая мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. ИА REGNUM

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