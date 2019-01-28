США потребовали остановить строительство "Северного потока - 2"
16:12 28.01.2019 Источник: REGNUM
Соединенные Штаты потребовали от Европейского союза предпринять активные действия против строительства «Северного потока — 2», сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на чиновника в Белом доме.
«Мы хотим, чтобы проект был остановлен», — заявил собеседник издания, добавив, что «настало время для действий».
Ранее посол США в Берлине Ричард Гренелл пригрозил санкциями немецким компаниям, участвующим в реализации российско-германского проекта «Северный поток — 2».
В свою очередь, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что никому уже не удастся остановить строительство газопровода «Северный поток — 2». По его словам, даже в случае введения санкций США против компаний, которые участвуют в строительстве данного газопровода, проект все равно будет завершен.
Напомним, в рамках проекта «Северный поток — 2» запланировано строительство двух ниток газопровода от российского побережья через Балтийское море до ФРГ. Общая мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. ИА REGNUM
НОВОСТИ
- 16:32 28.01.2019
- Третьяковская галерея может ввести досмотр посетителей на выходе
- 16:00 28.01.2019
- Российский Су-27 перехватил самолет Р-8А Poseidon ВВС США над Балтикой
- 15:32 28.01.2019
- Суд снял выговор с осужденного экс-главы Карелии Нелидова за уборку СИЗО веником
- 15:12 28.01.2019
- Константинопольская церковь впала в ересь - пресс-секретарь патриарха Кирилла
- 15:00 28.01.2019
- В Новой Москве задержали подростка, который сообщал о минировании школы пять раз
- 14:32 28.01.2019
- На Украине задумались о последствиях потери транзита газа из РФ
- 14:12 28.01.2019
- Арт-критик призвал заменить "бабушек"-смотрительниц в музеях
- 14:00 28.01.2019
- Россияне считают, что совершеннолетние дети, не состоящие в браке, должны жить отдельно от родителей - опрос
- 13:32 28.01.2019
- Крыша детского сада обрушилась под тяжестью снега в Воронежской области
- 13:20 28.01.2019
- Кремль выступает за невмешательство в вопросе венесуэльского урегулирования - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать