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НОВОСТИ

В РФ могут отменить наказание за коррупцию "вследствие обстоятельств непреодолимой силы"

09:05 29.01.2019 Источник: RNS

Министерство юстиции России предложило не считать правонарушением преступление коррупционной направленности, совершенное «вследствие обстоятельств непреодолимой силы». Уведомление о начале разработки соответствующих изменений в российское законодательство опубликовано на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов.

В сопроводительных материалах к уведомлению указывается, что оценка обстоятельств совершения коррупционного правонарушения дается в ходе соответствующей проверки. RNS

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