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НОВОСТИ

Штрафы за отсутствие счетчиков газа предлагают переложить на потребителей

10:20 29.01.2019 Источник: Коммерсант.ru

В правительство внесены предложения о поправках в административный кодекс, разрешающих штрафовать не компании, а потребителей газа за не установленные в срок счетчики, рассказал глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

По его словам, предложенные поправки в административный кодекс рассматриваются правительством, «чтобы, во-первых, освободить "Газпром" от ответственности устанавливать счетчики в том случае, если потребитель не допустил поставить счетчик». «Второе — чтобы штрафовать потребителя, который не допустил поставить счетчик, чтобы у него была административная ответственность для этого»,— сказал господин Завальный (цитата по «РИА Новости»).  Коммерсантъ

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