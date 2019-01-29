Штрафы за отсутствие счетчиков газа предлагают переложить на потребителей
10:20 29.01.2019 Источник: Коммерсант.ru
В правительство внесены предложения о поправках в административный кодекс, разрешающих штрафовать не компании, а потребителей газа за не установленные в срок счетчики, рассказал глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.
По его словам, предложенные поправки в административный кодекс рассматриваются правительством, «чтобы, во-первых, освободить "Газпром" от ответственности устанавливать счетчики в том случае, если потребитель не допустил поставить счетчик». «Второе — чтобы штрафовать потребителя, который не допустил поставить счетчик, чтобы у него была административная ответственность для этого»,— сказал господин Завальный (цитата по «РИА Новости»). Коммерсантъ
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