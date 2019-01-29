Четырнадцатый чемпион мира по шахматам Владимир Крамник завершил карьеру

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четырнадцатый чемпион мира по шахматамобъявил о завершении карьеры. Заявление 43-летнего шахматиста приводится на официальном сайте супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее , который завершился в воскресенье."Я принял решение закончить свою профессиональную шахматную карьеру пару месяцев назад, и теперь, сыграв свой последний турнир, я хотел бы объявить об этом публично", - сказал Крамник.