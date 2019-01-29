Четырнадцатый чемпион мира по шахматам Владимир Крамник завершил карьеру
16:00 29.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Четырнадцатый чемпион мира по шахматам Владимир Крамник объявил о завершении карьеры. Заявление 43-летнего шахматиста приводится на официальном сайте супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее , который завершился в воскресенье.
"Я принял решение закончить свою профессиональную шахматную карьеру пару месяцев назад, и теперь, сыграв свой последний турнир, я хотел бы объявить об этом публично", - сказал Крамник.
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