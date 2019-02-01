Штрафы для уклоняющихся от призыва предложили увеличить в 10 раз
14:12 01.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутат фракции "Единая Россия" Андрей Красов внес на рассмотрение Госдумы проект закона о десятикратном увеличении административных штрафов за нарушения в сфере воинского учета, в том числе для уклоняющихся от призыва на военную службу. Информация об этом размещена в пятницу в электронной базе нижней палаты парламента.
"Законопроектом предлагается увеличение санкций статей 21.1-21.7 КоАП (Кодекса об административных правонарушениях) в десятикратном размере", - говорится в пояснительной записке. Глава 21 КоАП содержит статьи, предусматривающие административную ответственность за различные нарушения в области воинского учета, максимальное наказание за подобные нарушения - штраф в размере 1 тыс. руб.
Одновременно предусматривается, что неявка "на мероприятия, связанные с постановкой на воинский учет и призывом на военную службу", также станет поводом для возбуждения административного производства.
"Следует отметить, что количество уклонистов (граждан, которые различными способами уклоняются именно от получения повестки военного комиссариата под расписку, например, путем несообщения в военный комиссариат об изменении своего места жительства или места пребывания) остается на достаточно высоком уровне. Так, в 2017 году военным комиссариатам не удалось оповестить порядка 150 тыс. граждан призывного возраста", - говорится в сопроводительных документах.
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