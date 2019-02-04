В России поменяют дорожные знаки на уменьшенные
10:32 04.02.2019 Источник: Известия
Уменьшенные и совмещенные дорожные знаки планируется установить по всей стране после успешного эксперимента в пяти регионах. ГИБДД поддержала предложения, инициаторами которых несколько лет назад выступило правительство Москвы, сообщили «Известиям» в ведомстве.
Теперь минимально допустимый размер знаков понижен до 40x40 см, а в отдельных случаях и до 35x35, почти вдвое меньше прежнего стандарта. Эксперимент с уменьшенными знаками проходил с 2017 года, задуман в интересах пешеходов и не вызвал массовых протестов водителей.
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