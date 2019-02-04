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НОВОСТИ

Правительство РФ поддержало законопроект об устойчивости рунета

12:00 04.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ поддержало законопроект об устойчивой работе рунета, однако предлагает доработать некоторые его положения ко второму чтению в Госдуме. Такая информация содержится в отзыве правительства.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом высказанных замечаний ко второму чтению", - говорится в документе.

В частности, в правительстве указали, что на данном этапе в законопроекте не опеределены источники финансирования по обеспечению операторов необходимым оборудованием для пропуска трафика.

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