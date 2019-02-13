В Японии поднимают вопрос о военных компенсациях от России
10:20 12.02.2019 Источник: Эхо Москвы
Япония подняла вопрос о военных компенсациях от России после заключения мирного договора. В Токио продолжают настаивать на том, что хотят получить от Москвы все четыре Южных Курильских острова.
Мирный договор между странами в теории включает в себя и вопрос выплаты военных компенсаций. Наряду с прекращением состояния войны и решением территориальной проблемы, объявил глава японского МИДа Таро Коно в парламенте. Какие именно компенсации Япония хочет от России — не пояснил.
Незадолго до этого японская газета Йомиури писала, что Токио намерен предложить Москве отказаться от взаимных прав требований компенсаций по поводу южных Курил. Документ страны могут подписать одновременно с мирным договором. Япония заключит его после того как решат вопрос о принадлежности всех четырёх южных Курильских островов, объявил премьер Синдзо Абэ. Так он ответил в парламенте на вопрос представителя оппозиционной партии, который заявил, что власти договариваются лишь о передаче островов Шикотан и Хабомаи. Соглашения между странами нет более 70-ти лет. Президент Путин и премьер Абэ договариваются как его достигнуть. Задача российской стороны подписать мирный договор, а не что-то отдать или получить, заявили в Кремле.
Акции против передачи Курильских островов Японии ранее проходили в Москве и других городах страны. Эхо Москвы
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