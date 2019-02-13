0
0
882
НОВОСТИ

В Японии поднимают вопрос о военных компенсациях от России

10:20 12.02.2019 Источник: Эхо Москвы

Япония подняла вопрос о военных компенсациях от России после заключения мирного договора. В Токио продолжают настаивать на том, что хотят получить от Москвы все четыре Южных Курильских острова.

Мирный договор между странами в теории включает в себя и вопрос выплаты военных компенсаций. Наряду с прекращением состояния войны и решением территориальной проблемы, объявил глава японского МИДа Таро Коно в парламенте. Какие именно компенсации Япония хочет от России — не пояснил. 

Незадолго до этого японская газета Йомиури писала, что Токио намерен предложить Москве отказаться от взаимных прав требований компенсаций по поводу южных Курил. Документ страны могут подписать одновременно с мирным договором. Япония заключит его после того как решат вопрос о принадлежности всех четырёх южных Курильских островов, объявил премьер Синдзо Абэ. Так он ответил в парламенте на вопрос представителя оппозиционной партии, который заявил, что власти договариваются лишь о передаче островов Шикотан и Хабомаи. Соглашения между странами нет более 70-ти лет. Президент Путин и премьер Абэ договариваются как его достигнуть. Задача российской стороны подписать мирный договор, а не что-то отдать или получить, заявили в Кремле. 

Акции против передачи Курильских островов Японии ранее проходили в Москве и других городах страны. Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

22:30 13.02.2019
Посол США в РФ предложил отправить президентов двух стран в космос
0
131
21:30 13.02.2019
Представители ЛНР и ДНР настаивают на подписании Киевом декларации против пыток и насилия
0
181
20:30 13.02.2019
Латвия: Законность перевода школ на латышский язык будут рассматривать в суде
0
232
19:45 13.02.2019
Минимальный размер алиментов должен зависеть от прожиточного минимума ребенка - сенатор
0
259
19:15 13.02.2019
Столтенберг заявил, что НАТО продолжит диалог с РФ по ДРСМД
0
274
18:30 13.02.2019
Субсидирование полетов на Дальний Восток будет увеличено на 5,2 млрд рублей
0
299
17:40 13.02.2019
Движение "За права человека" Льва Пономарева включили в список иностранных агентов
0
329
17:12 13.02.2019
В российских театрах может появиться должность президента
0
340
17:00 13.02.2019
В офисе "Яблока" в Пскове идут обыски
0
365
16:32 13.02.2019
На Шри-Ланке набирают палачей по объявлению
0
417

Возврат к списку