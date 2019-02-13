0
0
826
НОВОСТИ

Адмирал США обвинил РФ в подрыве интересов Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе

19:45 12.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты считают, что Россия играет в Индо-Тихоокеанском регионе негативную роль и подрывает там интересы Вашингтона. Такую точку зрения выразил в четверг глава Индо-Тихоокеанского командования (прежнее название - Тихоокеанское командование) адмирал Филип Дэвидсон на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

"Я также обеспокоен растущим злонамеренным влиянием России в [Индо-Тихоокеанском] регионе. Москва регулярно играет негативную роль, пытаясь подрывать интересы Соединенных Штатов и добиваясь дополнительных издержек для США и их союзников, когда это возможно", - заявил военачальник.

В подготовленных к слушаниям письменных показаниях Дэвидсон подчеркнул, что речь в том числе идет о том, что "Москва продолжает модернизировать свои вооруженные силы, рассматривая военную силу как критически важный [инструмент] для достижения стратегических целей и оказания влияния во всем мире". Также он указал, что, несмотря на принятие Конгрессом США Закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA), который в том числе должен ограничить поставки Россией военной техники другим государствам, "Москва продолжает экспортировать оружие странам Индо-Тихоокеанского региона".

Дэвидсон подчеркнул, что хотя участие Китая в российских учениях "Восток-2018" было, "по большому счету, символичным, поскольку силы [Китая] действовали отдельно и под управлением отдельных командных пунктов, учения "Восток-2018" стали первым существенным шагом в становлении более тесного военного партнерства" Москвы и Пекина.

Адмирал обратил внимание на то, что "в последние годы Восточный военный округ начал приобретать для России все большую важность с точки зрения интересов безопасности". "Россия инвестировала в военную инфраструктуру, усовершенствовала возможности командования и управления, дислоцировала противокорабельные ракетные системы и модернизировала свои ПВО в этом регионе", - констатировал он.

Помимо этого, с точки зрения Дэвидсона, угрожающими региону являются действия России на Курильских островах, где Москва уже "разместила оборонительные ракетные системы наземного базирования и истребители Су-35, а также планирует развернуть базу ВМФ". Как полагает военачальник, "Россия обеспокоена тем, что Соединенные Штаты могут [разместить] военные объекты" на части Курильских островов, если те будут переданы Японии.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

22:30 13.02.2019
Посол США в РФ предложил отправить президентов двух стран в космос
0
127
21:30 13.02.2019
Представители ЛНР и ДНР настаивают на подписании Киевом декларации против пыток и насилия
0
180
20:30 13.02.2019
Латвия: Законность перевода школ на латышский язык будут рассматривать в суде
0
230
19:45 13.02.2019
Минимальный размер алиментов должен зависеть от прожиточного минимума ребенка - сенатор
0
258
19:15 13.02.2019
Столтенберг заявил, что НАТО продолжит диалог с РФ по ДРСМД
0
273
18:30 13.02.2019
Субсидирование полетов на Дальний Восток будет увеличено на 5,2 млрд рублей
0
298
17:40 13.02.2019
Движение "За права человека" Льва Пономарева включили в список иностранных агентов
0
327
17:12 13.02.2019
В российских театрах может появиться должность президента
0
338
17:00 13.02.2019
В офисе "Яблока" в Пскове идут обыски
0
363
16:32 13.02.2019
На Шри-Ланке набирают палачей по объявлению
0
415

Возврат к списку