Адмирал США обвинил РФ в подрыве интересов Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе
19:45 12.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты считают, что Россия играет в Индо-Тихоокеанском регионе негативную роль и подрывает там интересы Вашингтона. Такую точку зрения выразил в четверг глава Индо-Тихоокеанского командования (прежнее название - Тихоокеанское командование) адмирал Филип Дэвидсон на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.
"Я также обеспокоен растущим злонамеренным влиянием России в [Индо-Тихоокеанском] регионе. Москва регулярно играет негативную роль, пытаясь подрывать интересы Соединенных Штатов и добиваясь дополнительных издержек для США и их союзников, когда это возможно", - заявил военачальник.
В подготовленных к слушаниям письменных показаниях Дэвидсон подчеркнул, что речь в том числе идет о том, что "Москва продолжает модернизировать свои вооруженные силы, рассматривая военную силу как критически важный [инструмент] для достижения стратегических целей и оказания влияния во всем мире". Также он указал, что, несмотря на принятие Конгрессом США Закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA), который в том числе должен ограничить поставки Россией военной техники другим государствам, "Москва продолжает экспортировать оружие странам Индо-Тихоокеанского региона".
Дэвидсон подчеркнул, что хотя участие Китая в российских учениях "Восток-2018" было, "по большому счету, символичным, поскольку силы [Китая] действовали отдельно и под управлением отдельных командных пунктов, учения "Восток-2018" стали первым существенным шагом в становлении более тесного военного партнерства" Москвы и Пекина.
Адмирал обратил внимание на то, что "в последние годы Восточный военный округ начал приобретать для России все большую важность с точки зрения интересов безопасности". "Россия инвестировала в военную инфраструктуру, усовершенствовала возможности командования и управления, дислоцировала противокорабельные ракетные системы и модернизировала свои ПВО в этом регионе", - констатировал он.
Помимо этого, с точки зрения Дэвидсона, угрожающими региону являются действия России на Курильских островах, где Москва уже "разместила оборонительные ракетные системы наземного базирования и истребители Су-35, а также планирует развернуть базу ВМФ". Как полагает военачальник, "Россия обеспокоена тем, что Соединенные Штаты могут [разместить] военные объекты" на части Курильских островов, если те будут переданы Японии.
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