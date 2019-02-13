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Китай начал переговоры с оппозицией Венесуэлы - WSJ

09:05 13.02.2019 Источник: Lenta.ru

Китай начал налаживать контакт с оппозицией Венесуэлы. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По информации издания, Пекин озабочен судьбой своих инвестиций в Боливарианскую республику, и отправил дипломатов обсудить ситуацию с лагерем объявившего себя президентом Хуана Гуайдо. Уточняется, что Китай вложил в экономику Венесуэлы почти 20 миллиардов долларов.

Опрошенные газетой эксперты утверждают, что Китай осознает риск смены власти, и не хочет оказаться «на плохой стороне» для новых властей в Каракасе. Несмотря на то, что в Пекине выступают за стабильность, они понимают, что настало время разложить яйца по разным корзинам, заявил один из аналитиков.

Министерство иностранных дел Поднебесной не ответило на запрос издания.

25 января Россия отказалась признавать Гуайдо президентом. Китай косвенно согласился с позицией Москвы, проголосовав в Совбезе ООН против предложенной Вашингтоном повестки, по которой США призвали поддержать оппозиционно настроенный парламент Венесуэлы.  Lenta.Ru



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