В Госдуме предложили кратно повысить штрафы за фейк- ньюс и оскорбление госсимволов

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа депутатов Госдумы внесла поправки о кратном повышении штрафов, предусмотренных принятыми ранее в первом чтении законопроектами об ответственности за распространение фейковых новостей и оскорбление государственных символов. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

В обновленной редакции предлагаемой части статьи Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) планируется установить наказание за распространение в СМИ и в интернете под видом достоверных сообщений "заведомо недостоверной общественно значимой информации, создающее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности, создание помех функционированию или прекращение объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, энергетики, промышленности, кредитных организаций (если эти действия не содержат уголовного наказуемого деяния)".



Гражданам будет грозить штраф в размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей (в первоначальной версии было от 3 тыс. до 5 тыс. рублей), должностным лицам - от 60 тыс. до 200 тыс. рублей (ранее предлагалось от 30 тыс. до 50 тыс. рублей), юридическим лицам - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей (было от 400 тыс. до 1 млн рублей) с возможной конфискацией предмета административного правонарушения. При этом парламентарии считают необходимым дополнить КоАП еще двумя составами подобного правонарушения с максимальными штрафами до 1,5 млн рублей. Размер санкций за оскорбление госсимволов может быть увеличен до 100 тыс. - 300 тыс. рублей.





